В Госдепе объяснили расширение НАТО «политикой открытых дверей» США

США считают политику «открытых дверей» НАТО верной, государства имеют право самостоятельно определять курс своих действий. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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Так Прайс ответил на вопрос журналистов об обещании экс-госсекретаря Соединенных Штатов Джеймса Бейкера на расширять Североатлантический альянс на восток.

«Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике "открытых дверей"», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Как отметил представитель Госдепа, страны, в частности Украина, могут «самостоятельно выбирать курс своей внешней политики», пишет Газета.ру.

Прайс подчеркнул, что НАТО — оборонная организация, и идеи о якобы угрозе Москве со стороны претендентов на членство в альянсе являются «смехотворными», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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