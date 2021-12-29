В Госдепе назвали дату заседания Совета Россия - НАТО
Заседание Совета Россия - НАТО планируется на 12 января. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.
После заседания 13 января намечено проведение переговоров по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Прайс выразил надежду, что обе стороны выразят свои обеспокоенности и придут по каким-то моментам к соглашению. Он также отметил, что ряд предложений РФ по безопасности Вашингтон считает неприемлемыми.
Кроме того, представитель Госдепа добавил, что США и союзники выработали единую позицию по ситуации вокруг Украины.
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