В Госдепе назвали дату заседания Совета Россия - НАТО

Заседание Совета Россия - НАТО планируется на 12 января. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

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После заседания 13 января намечено проведение переговоров по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Прайс выразил надежду, что обе стороны выразят свои обеспокоенности и придут по каким-то моментам к соглашению. Он также отметил, что ряд предложений РФ по безопасности Вашингтон считает неприемлемыми.

Кроме того, представитель Госдепа добавил, что США и союзники выработали единую позицию по ситуации вокруг Украины.

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ТЕГИ:НАТОСША
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