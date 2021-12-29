В Госдепе назвали дату заседания Совета Россия - НАТО

После заседания 13 января намечено проведение переговоров по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Прайс выразил надежду, что обе стороны выразят свои обеспокоенности и придут по каким-то моментам к соглашению. Он также отметил, что ряд предложений РФ по безопасности Вашингтон считает неприемлемыми.

Кроме того, представитель Госдепа добавил, что США и союзники выработали единую позицию по ситуации вокруг Украины.