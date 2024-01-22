В Госдепартаменте заявили, что США не вернут России Аляску

Представитель Госдепартамента США, имя которого не названо, ответил на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски в состав России. Об этом пишет РИА Новости.

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Чиновник внешнеполитического ведомства заявил, что Россия никогда не получит Аляску обратно. Он напомнил, что регион продан США в XIX веке.

Отмечается, что задавший вопрос репортер просил прокомментировать подписание президентом России Владимиром Путиным указа о выделении средств на юридическую защиту зарубежного имущества Российской империи и СССР.

В декабре 2023 года сотрудникам посольства России в США вновь отказали в посещении военно-мемориального кладбища «Форт-Ричардсон» на Аляске, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Joseph
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