В Госдепартаменте заявили, что США не вернут России Аляску
Представитель Госдепартамента США, имя которого не названо, ответил на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски в состав России. Об этом пишет РИА Новости.
Чиновник внешнеполитического ведомства заявил, что Россия никогда не получит Аляску обратно. Он напомнил, что регион продан США в XIX веке.
Отмечается, что задавший вопрос репортер просил прокомментировать подписание президентом России Владимиром Путиным указа о выделении средств на юридическую защиту зарубежного имущества Российской империи и СССР.
В декабре 2023 года сотрудникам посольства России в США вновь отказали в посещении военно-мемориального кладбища «Форт-Ричардсон» на Аляске, напоминает «Радиоточка НСН».
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