В Госдепартаменте заявили, что США не вернут России Аляску

Чиновник внешнеполитического ведомства заявил, что Россия никогда не получит Аляску обратно. Он напомнил, что регион продан США в XIX веке.

Отмечается, что задавший вопрос репортер просил прокомментировать подписание президентом России Владимиром Путиным указа о выделении средств на юридическую защиту зарубежного имущества Российской империи и СССР.

В декабре 2023 года сотрудникам посольства России в США вновь отказали в посещении военно-мемориального кладбища «Форт-Ричардсон» на Аляске, напоминает «Радиоточка НСН».

