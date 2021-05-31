В Германии заявили о существовании военного альянса России и Китая

Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Об этом Die Welt заявил немецкий политолог Йоахим Краузе.

По его мнению, есть два основных доказательства существования российско-китайского альянса: поставка российского оружия в Китай и проведение совместных учений.

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Политолог подчеркнул, что главным противником двух стран является Америка, которая также развивает сеть военных альянсов.

Эксперт отметил также, что Китай усилил давление на Тайвань, когда Россия расширила свое присутствие у границ Украины. Это было сигналом китайской стороны о готовности оказать поддержку России.

Ранее Евросоюз направил американским властям проект совместного заявления для саммита, который состоится 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» Москвы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияКитайГермания
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