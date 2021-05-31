В Германии заявили о существовании военного альянса России и Китая
Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Об этом Die Welt заявил немецкий политолог Йоахим Краузе.
По его мнению, есть два основных доказательства существования российско-китайского альянса: поставка российского оружия в Китай и проведение совместных учений.
Политолог подчеркнул, что главным противником двух стран является Америка, которая также развивает сеть военных альянсов.
Эксперт отметил также, что Китай усилил давление на Тайвань, когда Россия расширила свое присутствие у границ Украины. Это было сигналом китайской стороны о готовности оказать поддержку России.
Ранее Евросоюз направил американским властям проект совместного заявления для саммита, который состоится 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» Москвы.
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