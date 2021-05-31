В Германии заявили о существовании военного альянса России и Китая

Политолог подчеркнул, что главным противником двух стран является Америка, которая также развивает сеть военных альянсов.

Эксперт отметил также, что Китай усилил давление на Тайвань, когда Россия расширила свое присутствие у границ Украины. Это было сигналом китайской стороны о готовности оказать поддержку России.

Ранее Евросоюз направил американским властям проект совместного заявления для саммита, который состоится 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» Москвы.

