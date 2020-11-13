В Кремле оценили ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Россия не использует политику и мощь для «выламывания рук потенциальным конкурентам», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва также не требует от партнеров отказал от каких-либо коммерчески выгодных проектов. Так представитель Кремля высказался на YouTube-канале RT Россия о ситуации вокруг "Северного потока-2" и о действиях США по этому проекту.

«Чтобы русским жилось хуже»: В Госдуме объяснили новые санкции против «Северного потока-2»

По его словам, конкуренция с США на рынке энергоресурсов должна развиваться без давления политических факторов, а согласно международным законам торговли.

Ранее американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.

При этом сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что дополнительные ограничения не затронут Германию как союзника США и немецких чиновников.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииГазопроводСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры