В Кремле оценили ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Россия не использует политику и мощь для «выламывания рук потенциальным конкурентам», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что Москва также не требует от партнеров отказал от каких-либо коммерчески выгодных проектов. Так представитель Кремля высказался на YouTube-канале RT Россия о ситуации вокруг "Северного потока-2" и о действиях США по этому проекту.
По его словам, конкуренция с США на рынке энергоресурсов должна развиваться без давления политических факторов, а согласно международным законам торговли.
Ранее американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.
При этом сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что дополнительные ограничения не затронут Германию как союзника США и немецких чиновников.
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