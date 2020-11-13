В Кремле оценили ситуацию вокруг «Северного потока-2»

По его словам, конкуренция с США на рынке энергоресурсов должна развиваться без давления политических факторов, а согласно международным законам торговли.

Ранее американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.

При этом сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что дополнительные ограничения не затронут Германию как союзника США и немецких чиновников.

