МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для достройки «Северного потока – 2»

Основной целью правительства Германии является создание условий для завершения строительства газопровода «Северный поток - 2», передает ТАСС слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

«Главный приоритет - создать условия для завершения [строительства] этого трубопровода», - отметил Маас и добавил, что в Германии по этому вопросу сказали все.

Как сообщалось ранее, США не намерены включать в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2», немецкие компании. В новый санкционный список вошло лишь небольшое количество связанных с Россией организаций.

В этой связи замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, почему США отказались от идеи вводить санкции против Германии. В то же время немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что США хочет оставить Украину в энергетической игре ради своих геополитических интересов, а Германия вынуждена выбирать между «Северным потоком-2» и США.

