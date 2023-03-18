В Германии заявили, что Шольц теряет связи с реальностью

Канцлер ФРГ Олаф Шольц теряет связь с реальностью, считает лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом сообщает портал T-online.

Шольц: Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа из РФ

Политик прокомментировал речь главы правительства в бундестаге, в ходе которой Шольц заявил, что Германия обрела независимость от нефти и газа из России. По мнению Мерца, немецкие власти дезориентированы и неспособны действовать, а восприятие Шольца расходится с текущим положением дел.

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — указал лидер ХДС.

Кроме того, Мерц обвинил правящую коалицию ФРГ в постоянных внутренних конфликтах по различным вопросам.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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