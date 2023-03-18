В Германии заявили, что Шольц теряет связи с реальностью

Политик прокомментировал речь главы правительства в бундестаге, в ходе которой Шольц заявил, что Германия обрела независимость от нефти и газа из России. По мнению Мерца, немецкие власти дезориентированы и неспособны действовать, а восприятие Шольца расходится с текущим положением дел.

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — указал лидер ХДС.

Кроме того, Мерц обвинил правящую коалицию ФРГ в постоянных внутренних конфликтах по различным вопросам.

