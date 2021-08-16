В Германии заявили, что отказ от «Северного потока - 2» станет концом для страны

Газопровод «Северный поток - 2» стал незаменим для Германии, отказ от него станет концом для страны как развитой промышленной державы и текущего взлета партии «зеленых», пишут «Известия» со ссылкой на председателя «Альтернативы для Германии» Йорга Мойтена.

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По его словам, непродуманный отказ канцлера Германии Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в стране возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. По этой причине российский газопровод стал незаменим для промышленно-развитой страны.

Как считает Мойтен, если кабинет возглавит канцлер от «Зеленых», в рамках нового идеологического курса ФРГ может пересмотреть свое участие в проекте.

Соглашение США и Германии о завершении строительства газопровода «Северный поток- 2» — очередное предательство союзников, считает независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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