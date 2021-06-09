В Германии заявили, что не планируют менять политику по отношению к России
Германия не намерена пересматривать политику в отношении России. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время выступления в Бундестаге, его слова передает РИА Новости. По мнению главы германского внешнеполитического ведомства, Берлин заинтересован в добрососедских отношениях с Москвой, однако россияне не проявляют готовности к диалогу на том уровне, на каком бы хотела Германия.
«Окно диалога нужно оставлять открытым. Я считаю, что нам не нужен принципиальный пересмотр нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, но в Москве нет такой же готовности к диалогу, которой бы мы хотели», - заявил глава германского МИДа.
Ранее Маас предложил заключить глобальный договор по предотвращению пандемий. Он заявил, что это поможет подготовиться к следующим кризисам здравоохранения.
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