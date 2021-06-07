В Германии призвали заключить глобальный договор по пандемии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил заключить глобальный договор по предотвращению пандемий. Он заявил, что необходимо вместе готовиться к следующим кризисам здравоохранения, которые, по его мнению, несомненно, будут.
Маас назвал вакцины «глобальным общественным благом».
«Наша следующая цель сдвигается в перспективу глобального договора по пандемии. Поскольку выносить урок из кризиса — значит лучше готовиться к следующим кризисам здравоохранения, которые будут», - заявил руководитель ведомства иностранных дел Германии.
Политик заявил, что надеется на более активную позицию Соединенных Штатов Америки в международной политике при президенте США Джо Байдене.
«Стабильность международного порядка и сохранение некоторых международных организаций в последние годы поставлены на кон. Мы оказали этому политическое, концептуальное и финансовое сопротивление», - заявил Маас.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что всегда мечтал, чтобы ученые всего мира объединились вокруг создания одной вакцины против COVID.
«Кто нас объединит? Вы подыщите, я стану под знамена этого замечательного человека. Если Владимир Владимирович сможет, то отлично», - заявил Гинцбург.
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