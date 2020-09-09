Лаврова не устроил тон Германии по делу Навального

Министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана заявил, что РФ не устраивает не только отказ Германии выполнить свои обязательства по соглашениям о правовой помощи, но и сам тон германской стороны.



Ранее власти ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В России эти обвинения отрицают и требуют доказательств.

