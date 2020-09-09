Лаврова не устроил тон Германии по делу Навального
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивает «абсолютно неприемлемый» тон высказывание Берлина по делу оппозиционера Алексея Навального.
Министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана заявил, что РФ не устраивает не только отказ Германии выполнить свои обязательства по соглашениям о правовой помощи, но и сам тон германской стороны.
Ранее власти ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В России эти обвинения отрицают и требуют доказательств.
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