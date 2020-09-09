Лаврова не устроил тон Германии по делу Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивает «абсолютно неприемлемый» тон высказывание Берлина по делу оппозиционера Алексея Навального.

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Министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана заявил, что РФ не устраивает не только отказ Германии выполнить свои обязательства по соглашениям о правовой помощи, но и сам тон германской стороны.

Ранее власти ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В России эти обвинения отрицают и требуют доказательств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйГерманияСергей Лавров
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