Псаки: США не видят снижения эскалации на Украине со стороны РФ

США не видят снижения эскалации со стороны России на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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Псаки отметила, что дипломатия требует добросовестного взаимодействия для снижения эскалации.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
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