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Псаки: США не видят снижения эскалации на Украине со стороны РФ

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Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Псаки отметила, что дипломатия требует добросовестного взаимодействия для снижения эскалации.

США не видят снижения эскалации со стороны России на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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