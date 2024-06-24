В Германии создадут дружественную России «фракцию суверенитета»

Партия «Альтернатива для Германии» создаст в Европарламенте дружественную России «фракцию суверенитета». Профессор кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов отметил, что инициатива актуальна и имеет все шансы на реализацию сегодня.

По его словам, представители движения будут заниматься вопросами построения дружеских отношений с Москвой. С другой стороны, первоочередной задачей для политиков будет решение именно внутренних проблем (например, наплыв мигрантов), передает AIF.Ru.

Немецкий политолог Рар обвинил Францию в желании эскалации на Украине

Германия не готовится к военным действиям с Россией, напротив, в стране рассматривают вариант мирных переговоров с Москвой, заявил член фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер. Он отметил, что страна не заинтересована в конфронтации и выступает на снижение напряжения в украинском конфликте.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Франция является главным инициатором вмешательства европейских стран в украинский конфликт, а Великобритания наблюдает за этим «за кулисами». Он подчеркнул, что Германия «не собирается никого посылать на Украину», несмотря на такую риторику со стороны Франции, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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