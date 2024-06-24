В Германии создадут дружественную России «фракцию суверенитета»

Партия «Альтернатива для Германии» создаст в Европарламенте дружественную России «фракцию суверенитета». Профессор кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов отметил, что инициатива актуальна и имеет все шансы на реализацию сегодня.

По его словам, представители движения будут заниматься вопросами построения дружеских отношений с Москвой. С другой стороны, первоочередной задачей для политиков будет решение именно внутренних проблем (например, наплыв мигрантов), передает AIF.Ru.