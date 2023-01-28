Медведев назвал Бербок «полезной дурой» за слова о войне против России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок проявила необыкновенную откровенность, заявив, что станы Европы ведут войну против России, «а не друг против друга» считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На эту тему он высказался по-английски в заблокированном в России микроблоге Twitter.

Медведев процитировал фразу Бербок, произнесенную 24 января на заседании ПАСЕ: немецкий министр призвала европейские государства не искать виновных, а делать больше для Украины вместе.

Дмитрий Медведев ответил на призывы представителей Запада срочно вооружать Украину

«Цепляющая фраза: "Мы воюем против России, а не против друг друга". Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?», - написал бывший президент России.

Ранее Медведев оскорбил «какого-то министра обороны какой-то Италии» Гуидо Крозетто, обозвав его «редким чудаком на букву «м»». Недовольство российского политика вызвали слова итальянца про то, что поставки бронетехники Италии якобы предотвращают Третью мировую войну.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ГерманияДмитрий Медведев
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