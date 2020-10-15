В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко

В немецкой комании Lufthansa Technik заявили, что контракт на обслуживание авиакомпании Белоруссии "Белавиа" был заключен несколько месяцами ранее и будет исполнен. Таким образом в компании прокомментировали информацию о том, что рабочие отказались обслуживать самолет белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

В компании также подтвердили, что самолет «Белавиа» находится сейчас в зоне обслуживания Lufthansa Technik, однако не уточнили, является ли борт самолетом Лукашенко.

Ранее в четверг сообщалось, что самолет президента Boeing 737, на котором передвигается Лукашенко, приземлился в аэропорту Фульсбюттель 13 октября. Узнав об этом, профсоюз компании Lufthansa Technik распространил заявление с призывом отказаться обслуживать воздушное судно.

В Lufthansa Technik заявили, что контракты реализуются в плановом режиме, несмотря на протесты со стороны рабочих.