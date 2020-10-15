В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
В немецкой комании Lufthansa Technik заявили, что контракт на обслуживание авиакомпании Белоруссии "Белавиа" был заключен несколько месяцами ранее и будет исполнен. Таким образом в компании прокомментировали информацию о том, что рабочие отказались обслуживать самолет белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.
В компании также подтвердили, что самолет «Белавиа» находится сейчас в зоне обслуживания Lufthansa Technik, однако не уточнили, является ли борт самолетом Лукашенко.
Ранее в четверг сообщалось, что самолет президента Boeing 737, на котором передвигается Лукашенко, приземлился в аэропорту Фульсбюттель 13 октября. Узнав об этом, профсоюз компании Lufthansa Technik распространил заявление с призывом отказаться обслуживать воздушное судно.
В Lufthansa Technik заявили, что контракты реализуются в плановом режиме, несмотря на протесты со стороны рабочих.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- В Подмосковье вводят запрет на ночное посещение развлекательных заведений
- Петербургский медцентр подал заявку на закупку человеческих конечностей
- Решетников предложил считать кризис «новой реальностью»
- Билл Гейтс предсказал ухудшение ситуации по COVID-19
- Американские военные получат гиперзвуковое оружие к 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru