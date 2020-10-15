В Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко
В Германии сотрудники Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает издание «Наша Нива».
Самолет президента Boeing 737 приземлился в аэропорту Фульсбюттель 13 октября. Узнав об этом, профсоюз компании распространил заявление с призывом отказаться обслуживать воздушное судно.
В заявлении отказ объясняется тем, что президент Белоруссии приказал «стрелять по мирным демонстрантам». Также в профсоюзе напомнили, что сотрудники компании Lufthansa Technik 31 год назад отказались проводить работы над самолетом главы Румынии Николае Чаушеску. Тогда отказ объяснили политикой румынского президента.
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, после которых в стране начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о несогласии с итогами выборов, сторонники оппозиционных кандидатов потребовали отставки Лукашенко. Протесты продолжаются до сих пор.
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