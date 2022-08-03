В Германии призвали отказаться от санкций против России
Германии следует отказаться от политики санкций в отношении России, только так страна сможет избежать энергетической катастрофы. Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, передает Freie Welt.
«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока - 2" не должен быть табу», — отметил политик.
Также Хрупалла раскритиковал план правительства по распределению газа. По его условиям с потребителей газа начнут снимать специальную доплату: для семьи из четырех человек она может достигнуть трехзначных значений за год, отмечает РЕН ТВ. План вступит в силу 1 октября. Хрупалла подчеркнул, что нельзя перекладывать на потребителей траты поставщиков газа, вынужденных покупать дорогое топливо в отсутствие газа из России, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- В Германии призвали отказаться от санкций против России
- Власти Молдавии предложили заменить российский газ древесиной ивы
- В МИД заявили о признании США в создании «IT-армии Украины»
- Антонов: Новые антироссийские санкции США вредят мировым рынкам
- Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань
- В Херсонской области расстрелян автобус с эвакуированными жителями
- Стало известно о просадке рубля в августе
- По факту отравления детей в лагере под Нижним Тагилом заведено дело
- СМИ: между Белым домом и Зеленским существует «глубокое недоверие»
- Пекин не исключил военных мер в отношении Тайваня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru