В Германии призвали отказаться от санкций против России

Германии следует отказаться от политики санкций в отношении России, только так страна сможет избежать энергетической катастрофы. Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, передает Freie Welt.

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«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока - 2" не должен быть табу», — отметил политик.

Также Хрупалла раскритиковал план правительства по распределению газа. По его условиям с потребителей газа начнут снимать специальную доплату: для семьи из четырех человек она может достигнуть трехзначных значений за год, отмечает РЕН ТВ. План вступит в силу 1 октября. Хрупалла подчеркнул, что нельзя перекладывать на потребителей траты поставщиков газа, вынужденных покупать дорогое топливо в отсутствие газа из России, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаСанкции Против РоссииГермания
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