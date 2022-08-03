В Германии призвали отказаться от санкций против России

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока - 2" не должен быть табу», — отметил политик.

Также Хрупалла раскритиковал план правительства по распределению газа. По его условиям с потребителей газа начнут снимать специальную доплату: для семьи из четырех человек она может достигнуть трехзначных значений за год, отмечает РЕН ТВ. План вступит в силу 1 октября. Хрупалла подчеркнул, что нельзя перекладывать на потребителей траты поставщиков газа, вынужденных покупать дорогое топливо в отсутствие газа из России, пишет RT.

