В Германии пригрозили России санкциями из-за «Северного потока - 2»

Он предупредил Россию о мерах на национальном уровне и штрафах «в рамках Европейского союза». Кандидат в канцлеры отметил, что ФРГ «предотвратит» использование «Северного потока — 2» в качестве «геополитического оружия».

Тем временем, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает блокировку полномочий президента США Джо Байдена на отказ от санкций против газопровода «Северный поток-2».

