В Германии пригрозили России санкциями из-за «Северного потока - 2»
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил Москве ограничительными мерами в случае использования проекта «Северный поток — 2» против Украины, заявил он в интервью Rzeczpospolita.
Он предупредил Россию о мерах на национальном уровне и штрафах «в рамках Европейского союза». Кандидат в канцлеры отметил, что ФРГ «предотвратит» использование «Северного потока — 2» в качестве «геополитического оружия».
Тем временем, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает блокировку полномочий президента США Джо Байдена на отказ от санкций против газопровода «Северный поток-2».
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