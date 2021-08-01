В Германии пригрозили России санкциями из-за «Северного потока - 2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил Москве ограничительными мерами в случае использования проекта «Северный поток — 2» против Украины, заявил он в интервью Rzeczpospolita.

Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не станет «иглой» для Европы

Он предупредил Россию о мерах на национальном уровне и штрафах «в рамках Европейского союза». Кандидат в канцлеры отметил, что ФРГ «предотвратит» использование «Северного потока — 2» в качестве «геополитического оружия».

Тем временем, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает блокировку полномочий президента США Джо Байдена на отказ от санкций против газопровода «Северный поток-2».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции Против РоссииГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры