В Германии оскорбления «ненавистного» Трампа в адрес Меркель назвали комплиментом

«Глупой» называл канцлера Германии Ангелу Меркель президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров. А также обвинял ее в том, что «она находится в кармане у русских». Бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй американский лидер называл «дурой». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН признался, что немцы знают, как Трамп относится к Меркель.

«По этой причине Меркель отказалась ехать в Вашингтон, на встречу «Большой семерки», поддерживать избирательную кампанию Трампа. За что он снова обиделся на Меркель и ругает ее в частных разговорах. Все привыкли уже, что Трамп такой. Возмущение есть, но что можно сделать? Америка – это патрон Германии. Надеются, что эти высказывания относятся только к Трампу, что американские элиты Германию по-прежнему любят. Что, дай бог, Трамп уйдет, придет «добрый дядя» Джо – Байден, и будет все как было», - сказал Рар.