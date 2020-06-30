В Германии оскорбления «ненавистного» Трампа в адрес Меркель назвали комплиментом
Немецкий политолог в эфире НСН признался, что немцы их считают комплиментом.
«Глупой» называл канцлера Германии Ангелу Меркель президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров. А также обвинял ее в том, что «она находится в кармане у русских». Бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй американский лидер называл «дурой». Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН признался, что немцы знают, как Трамп относится к Меркель.
«По этой причине Меркель отказалась ехать в Вашингтон, на встречу «Большой семерки», поддерживать избирательную кампанию Трампа. За что он снова обиделся на Меркель и ругает ее в частных разговорах. Все привыкли уже, что Трамп такой. Возмущение есть, но что можно сделать? Америка – это патрон Германии. Надеются, что эти высказывания относятся только к Трампу, что американские элиты Германию по-прежнему любят. Что, дай бог, Трамп уйдет, придет «добрый дядя» Джо – Байден, и будет все как было», - сказал Рар.
Он выразил уверенность, что это пойдет на пользу Меркель. «Потому что Трамп – настолько непопулярный политик в Германии, даже ненавистный, поэтому любая его ругань в адрес какого-то немецкого политика рассматривается как чистый комплимент», - добавил политолог.
По его мнению, удивляют не слова Трампа, а то, что они стали известны. «Больше всего в этой ситуации удивляет, что частный, строго конфиденциальный разговор самого влиятельного человека в мире – президента Америки, главы супердержавы – прослушивается. И становится достоянием общественности. Это показывает, что в Америке происходит что-то очень странное», - отметил эксперт.
Ранее бывший помощник хозяина Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон высказал мнение, что Дональд Трамп уступает российскому лидеру Владимиру Путину в умении готовиться к переговорам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- «Развлечения маргиналов»: Клишас ответил Рашкину на «могильщика выборов»
- Онищенко не ждёт второй волны пандемии COVID-19
- Кремль оценил идею Кадырова сделать Путина «пожизненным президентом»
- Мантуров рассказал, сколько волн коронавируса выдержит Россия
- Евросоюз не снял с россиян запрет на въезд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru