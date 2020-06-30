В Германии оскорбления «ненавистного» Трампа в адрес Меркель назвали комплиментом

Немецкий политолог в эфире НСН признался, что немцы их считают комплиментом.



«Глупой» называл канцлера Германии Ангелу Меркель президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров. А также обвинял ее в том, что «она находится в кармане у русских». Бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй американский лидер называл «дурой». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН признался, что немцы знают, как Трамп относится к Меркель.

«По этой причине Меркель отказалась ехать в Вашингтон, на встречу «Большой семерки», поддерживать избирательную кампанию Трампа. За что он снова обиделся на Меркель и ругает ее в частных разговорах. Все привыкли уже, что Трамп такой. Возмущение есть, но что можно сделать? Америка – это патрон Германии. Надеются, что эти высказывания относятся только к Трампу, что американские элиты Германию по-прежнему любят. Что, дай бог, Трамп уйдет, придет «добрый дядя» Джо – Байден, и будет все как было», - сказал Рар.

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Он выразил уверенность, что это пойдет на пользу Меркель. «Потому что Трамп – настолько непопулярный политик в Германии, даже ненавистный, поэтому любая его ругань в адрес какого-то немецкого политика рассматривается как чистый комплимент», - добавил политолог.

По его мнению, удивляют не слова Трампа, а то, что они стали известны. «Больше всего в этой ситуации удивляет, что частный, строго конфиденциальный разговор самого влиятельного человека в мире – президента Америки, главы супердержавы – прослушивается. И становится достоянием общественности. Это показывает, что в Америке происходит что-то очень странное», - отметил эксперт.

Ранее бывший помощник хозяина Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон высказал мнение, что Дональд Трамп уступает российскому лидеру Владимиру Путину в умении готовиться к переговорам.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Метцель/POOL
ТЕГИ:Ангела МеркельДональд Трамп
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