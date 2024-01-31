В Германии остались замороженными €4,1 миллиарда активов России

По его словам, эта сумма включает денежные средства и экономические ресурсы граждан и организаций, включенных в санкционные списки ЕС, так и внутренние активы Банка России, на которые распространяется запрет на операции.

Представитель германского Минфина, таким образом, ответил на депутатский запрос депутата бундестага Кристиана Герке, которого интересовала стоимость замороженных в рамках санкций российских активов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил Западу пагубными последствиями из-за изъятия российских активов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

