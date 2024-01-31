В Германии остались замороженными €4,1 миллиарда активов России
В ФРГ в настоящее время остаются замороженными российские активы на сумму €4,1 млрд, заявил статс-секретарь министерства финансов Германии Флориан Тонкар, сообщает «Лента.ру».
По его словам, эта сумма включает денежные средства и экономические ресурсы граждан и организаций, включенных в санкционные списки ЕС, так и внутренние активы Банка России, на которые распространяется запрет на операции.
Представитель германского Минфина, таким образом, ответил на депутатский запрос депутата бундестага Кристиана Герке, которого интересовала стоимость замороженных в рамках санкций российских активов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил Западу пагубными последствиями из-за изъятия российских активов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru