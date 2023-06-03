В Германии обвинили Шольца в разжигании конфликта на Украине

Жители Германии освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии (СДПГ) в городе Фалькензе. Об этом сообщает Bild.

Шольц пообещал Украине западное оружие и после завершения конфликта

Издание опубликовало видео, на котором толпа освистывает выступление главы правительства, называя Шольца «поджигателем войны», «бандитом» и «лжецом».

Вышедший на сцену канцлер в своей речи оправдывался за помощь, оказываемую Украине. Выступление Шольца сопровождалось возмущенными выкриками граждан.

Кроме того, немцы освистали выступившего премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке.

Ранее Шольц заявил, что Берлин готов предоставить Киеву гарантии безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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