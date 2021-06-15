В Германии допустили новые санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил возможность введения новых санкций со стороны США в отношении российского проекта «Северный поток – 2», сообщает агентство Bloomberg.
По его словам, и республиканцы, и демократы не очень позитивно настроены в отношении газопровода, поэтому возможность введения новых ограничений есть.
Маас подчеркнул, что эта темы всегда была предметом конфликта в отношениях Берлина и Вашингтона, которые в остальном достаточно хорошие.
Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт раскритиковал предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запустить «Северный поток-2» в обмен на Крым.
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