В Германии допустили новые санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил возможность введения новых санкций со стороны США в отношении российского проекта «Северный поток – 2», сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, и республиканцы, и демократы не очень позитивно настроены в отношении газопровода, поэтому возможность введения новых ограничений есть.

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Маас подчеркнул, что эта темы всегда была предметом конфликта в отношениях Берлина и Вашингтона, которые в остальном достаточно хорошие.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт раскритиковал предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запустить «Северный поток-2» в обмен на Крым.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАГерманияСеверный Поток-2
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