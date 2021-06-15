В Германии допустили новые санкции США против «Северного потока-2»

Маас подчеркнул, что эта темы всегда была предметом конфликта в отношениях Берлина и Вашингтона, которые в остальном достаточно хорошие.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт раскритиковал предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запустить «Северный поток-2» в обмен на Крым.

