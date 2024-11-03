В ГД РФ отреагировали на предложение Турции о решении украинского конфликта

Условия России по разрешению украинского конфликта четко сформулировал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает издание «Lenta.ru» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.

Он подчеркнул, что предложения Путина по Украине «настолько детальны и важны, что их трудно дополнить или перефразировать».