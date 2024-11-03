В ГД РФ отреагировали на предложение Турции о решении украинского конфликта

Условия России по разрешению украинского конфликта четко сформулировал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает издание «Lenta.ru» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.

Он подчеркнул, что предложения Путина по Украине «настолько детальны и важны, что их трудно дополнить или перефразировать».

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Политик напомнил об этих условиях после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что украинский конфликт должен закончиться с учетом целостности страны.

Карасин подчеркнул, что Россия по-прежнему стоит на озвученной президентом позиции. При этом он добавил, что Москва не отрицает возможности переговоров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить организатором международной конференции по украинскому конфликту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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