«Войну не объявляли»: В Турции ответили на недоумение поставками техники Украине

Турция не ведет политику двойной игры, когда одновременно поставляет свою военную технику Украине и выражает заинтересованность в сближении с БРИКС, заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил в разговоре с НСН. Он отметил, что РФ официально не объявляла войну Украине, поэтому международное военное право не вступило в силу в этом ключе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжение военно-технического сотрудничества Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Минобороны РФ неоднократно отчитывалось об уничтожении в ходе СВО военной техники турецкого производства. Вместе с тем Лавров приветствовал заинтересованность Турции в сближении с БРИКС и подчеркнул, что Анкара способна внести существенный вклад в дальнейшее развитие объединения. Тогрул Исмаил напомнил о договоренностях по сотрудничеству Анкары и Киева.