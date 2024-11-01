«Войну не объявляли»: В Турции ответили на недоумение поставками техники Украине
Турция неоднократно открыто говорила о своей позиции по вопросу территориальной целостности Украины, при этом Анкаре важно, чтобы конфликт закончился, отметил в эфире НСН политолог Тогрул Исмаил.
Турция не ведет политику двойной игры, когда одновременно поставляет свою военную технику Украине и выражает заинтересованность в сближении с БРИКС, заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил в разговоре с НСН. Он отметил, что РФ официально не объявляла войну Украине, поэтому международное военное право не вступило в силу в этом ключе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжение военно-технического сотрудничества Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Минобороны РФ неоднократно отчитывалось об уничтожении в ходе СВО военной техники турецкого производства. Вместе с тем Лавров приветствовал заинтересованность Турции в сближении с БРИКС и подчеркнул, что Анкара способна внести существенный вклад в дальнейшее развитие объединения. Тогрул Исмаил напомнил о договоренностях по сотрудничеству Анкары и Киева.
«Россия официально не объявила Украине войну, поэтому не вступает в силу международное военное право. У Турции с Украиной и до кризиса было военно-техническое сотрудничество, которое сегодня тоже продолжается. Россия обвиняет Турцию в сотрудничестве с Украиной, но Турция сотрудничает и с Россией тоже, не присоединилась к санкциям и так далее. Это самостоятельное решение внешней политики Турции. Турция не нарушает какие-либо международные права. Россия разве не продолжает продавать свой газ через Украину в Европу? Продолжает. То есть недоумений может быть очень много... Есть некоторые политические вещи в Сирии, это тоже беспокоит Турцию, Анкара тоже говорит об этом», - сказал Тогрул Исмаил.
Он отметил, что Турция выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине, который подрывает безопасность в регионе.
«Турция действует по международным правам, по двухсторонним договоренностям и так далее. Некоторые вещи могут не понравиться России, но Россия – одно государство, Турция – другое государство. И Турция это делает не для того, чтобы конфликт продолжался. Просто есть договоренности, сотрудничество. И с тем, и с другим государством выгодно сотрудничать. А самое главное для нас, чтобы военное противостояние завершилось. Поэтому Турция пытается быть посредником, в отличие от других государств. Мы соседние государства, обе страны наши близкие соседи. Противостояние мешает нам, все вмешиваются в напряженность, есть проблемы, беженцы», - указал собеседник НСН.
Политолог напомнил, что Турция неоднократно открыто говорила о своей позиции по вопросу территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Турция самостоятельное государство, которое ведет свою политику.
«Турция всегда выступает и открыто говорит, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Это не двойные игры. Не приходят и не говорят, что Россия права, а потом сзади: «Давайте дадим Украине оружие». Если бы так было, это другой вопрос, но Турция всегда говорит конкретно, четко и ясно. Зерновой коридор тоже учитывал интересы России. Господин Лавров немного преувеличил ситуацию. Турция самостоятельное государство и сотрудничает со всеми. Где Украина использует это вооружение, это другой вопрос, это их права», - добавил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в рамках саммита БРИКС обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным обмен пленными между Москвой и Киевом, возможность возобновления зерновой сделки, а также вопросы разминирования в Черном море. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара следит за шагами по обмену пленными и продолжит оказывать посреднические усилия, передает «Радиоточка НСН».
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