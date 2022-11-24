В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград

Расходы, которые связаны с переименованием Волгограда в Сталинград, необходимо посчитать до принятия решения о проведении референдума и сообщить о цифрах людям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Гимбатова.

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По его словам, корректнее говорить не о переименовании, а о возвращении городу его всемирно известного имени, «за мирное небо над которым наши деды и прадеды заплатили очень высокую цену». Гимбатов отметил, что средств на проведение референдума нужно примерно столько же, сколько тратится на организацию выборов.

Ранее представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени – Сталинград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: wikipedia.org/Anastasia Galyamicheva
ТЕГИ:РоссияРасходыВолгоград
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