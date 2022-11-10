Власти Киева переименовали 11 улиц, названия которых связаны с Россией

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в городе были переименованы ещё 11 улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР.

В Одессе предложили переименовать более 160 улиц

По его словам, соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.

В частности, улица Ломоносова стала улицей Юлии Здановской, улицу героя СССР Николая Гастелло переименовали в улицу Бусовогорскую, а улица пионера-героя Вали Котика теперь называется улицей Венской.

Кличко добавил, что на данный момент в Киеве переименовали уже 204 городских объекта.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение вернуть улице Книпович историческое название, теперь она снова называется Смоляной, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Виталий КличкоПереименованиеУкраинаКиев
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