Власти Киева переименовали 11 улиц, названия которых связаны с Россией
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в городе были переименованы ещё 11 улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР.
По его словам, соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.
В частности, улица Ломоносова стала улицей Юлии Здановской, улицу героя СССР Николая Гастелло переименовали в улицу Бусовогорскую, а улица пионера-героя Вали Котика теперь называется улицей Венской.
Кличко добавил, что на данный момент в Киеве переименовали уже 204 городских объекта.
Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение вернуть улице Книпович историческое название, теперь она снова называется Смоляной, сообщают «Невские новости».
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