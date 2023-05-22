В Гагаузии выбрали главу автономии

Апелляционная палата города Комрат утвердила итоги выборов главы Гагаузской автономии, расположенной в южной части Молдавии. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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По данным издания, лидером Гагаузии выбрали кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгению Гуцул.

Ранее лидер движения «Народный фронт Гагаузии» Виктор Петров заявил, что в столице Гагаузской автономии Комрате пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Родион Прока
ТЕГИ:ВыборыМолдавия

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