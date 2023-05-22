В Гагаузии выбрали главу автономии
22 мая 202317:45
Апелляционная палата города Комрат утвердила итоги выборов главы Гагаузской автономии, расположенной в южной части Молдавии. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
По данным издания, лидером Гагаузии выбрали кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгению Гуцул.
Ранее лидер движения «Народный фронт Гагаузии» Виктор Петров заявил, что в столице Гагаузской автономии Комрате пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru