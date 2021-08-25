В ФСБ рассказали о планах Японии оккупировать СССР

ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила подлинник текста приговора Токийского международного военного трибунала, где представлены планы преступников захватить советскую территорию в Сибири и на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.

В августе 1945 года успешно была завершена операция Красной армии и флота по освобождению Южного Сахалина от японских войск.

При этом Токийскому трибуналу представили доказательства того, что японская сторона была намерена вести войну против СССР, японские руководители настолько верили в захват российских территорий, что заранее разработали планы по их управлению.

Ранее ФСБ России рассекретила документы об испытании биологического оружия на гражданах СССР в японском концлагере «Хогоин» во время Второй мировой войны. Людей заражали чумой, сибирской язвой, холерой и тифом.

