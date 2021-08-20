ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР

ФСБ России рассекретила документы об испытании биологического оружия на гражданах СССР в японском концлагере «Хогоин» во время Второй мировой войны. Людей заражали чумой, сибирской язвой, холерой и тифом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на протоколы допросов начальника «Хогоина» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямасиги. Эти документы и рассекретила ФСБ.

«Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии. В отрядах велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам», — цитирует заявление Иидзимы Ura.ru.

Всего в период с 1930 по 1945 годы в плен к японцам в Маньчжурии попали несколько тысяч граждан СССР. Многих поместили в концлагерь «Хогоин» («Приют») около Харбина. Отсюда узников отправляли на опыты в находившийся под командованием генерал-лейтенанта Сиро Исии отряд 731, пишет РИА ФАН.