ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР
ФСБ России рассекретила документы об испытании биологического оружия на гражданах СССР в японском концлагере «Хогоин» во время Второй мировой войны. Людей заражали чумой, сибирской язвой, холерой и тифом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на протоколы допросов начальника «Хогоина» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямасиги. Эти документы и рассекретила ФСБ.
«Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии. В отрядах велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам», — цитирует заявление Иидзимы Ura.ru.
Всего в период с 1930 по 1945 годы в плен к японцам в Маньчжурии попали несколько тысяч граждан СССР. Многих поместили в концлагерь «Хогоин» («Приют») около Харбина. Отсюда узников отправляли на опыты в находившийся под командованием генерал-лейтенанта Сиро Исии отряд 731, пишет РИА ФАН.
А ранее сообщалось, что в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году Япония готовилась к войне с СССР. Об этом говорится в документах, которые впервые рассекретила ФСБ России.
Сообщается, что Япония обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах, включая железные дороги, линии связи, аэродромы. Соответствующий план был составлен разведуправлением Квантунской армии.
Будущие боевики в рамках специального курса должны были обучиться навыкам разведывательной подготовки и диверсий. Им, например, предстояло изучить обстановку в СССР, получить данные военного и гражданского характера о Советском Союзе, ознакомиться со слабыми сторонами противника. Военные обязаны были обучиться сбору нужной информации и ее быстрой передаче.
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