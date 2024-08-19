В ФРГ заявили, что обмениваются с РФ данными о подрывах «Северных потоков»
Германия обменивается с Россией данными о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
По его словам, немецкое внешнеполитическое ведомство отвергает все обвинения в неисполнении обязательств.
«Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной... но только той, которая не ставит под угрозу ход расследования», - заключил он.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не располагала возможностями совершить подрыв «Северных потоков», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru