В ФРГ заявили, что обмениваются с РФ данными о подрывах «Северных потоков»

Германия обменивается с Россией данными о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

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По его словам, немецкое внешнеполитическое ведомство отвергает все обвинения в неисполнении обязательств.

«Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной... но только той, которая не ставит под угрозу ход расследования», - заключил он.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не располагала возможностями совершить подрыв «Северных потоков», сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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