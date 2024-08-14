В Германии заявили о высочайшем приоритете дела о терактах на «Северных потоках»
Расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» имеет высочайший приоритет для властей ФРГ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства страны Вольфганг Бюхнер.
При этом он не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию новом подозреваемом.
Бюхнер пояснил, что расследование ведёт генеральная прокуратура Германии, поэтому за всеми подробностями следует обращаться в ведомство.
Ранее прокуратура ФРГ выписала ордер на арест украинца, в подозреваемого в подрывах газопроводов «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru