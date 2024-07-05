В ФРГ потребовали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС
Венгрия должна быть лишена председательства в Совете Евросоюза из-за визита в Россию главы венгерского правительства Виктора Орбана. Об этом в соцсети X заявил депутат бундестага Германии, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот.
Немецкий политик обвинил Будапешт в неуважении своей нынешней роли в Евросоюзе и отметил, что визит Орбана в Москву без мандата указывает на злоупотребление политика председательством в Совете ЕС и на подрыв ключевых принципов внешней политики.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что у Орбана нет мандата от Евросоюза для проведения переговоров, однако он единственный политик ЕС, кто пытается что-то сделать для установления мира между Россией и Украиной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru