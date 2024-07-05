Немецкий политик обвинил Будапешт в неуважении своей нынешней роли в Евросоюзе и отметил, что визит Орбана в Москву без мандата указывает на злоупотребление политика председательством в Совете ЕС и на подрыв ключевых принципов внешней политики.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что у Орбана нет мандата от Евросоюза для проведения переговоров, однако он единственный политик ЕС, кто пытается что-то сделать для установления мира между Россией и Украиной.

