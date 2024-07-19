В Финляндии завили о нарушении границы с РФ моторной лодкой
Действующая администрация США не сможет гарантировать поддержку Украине, если на президентских выборах победит Дональд Трамп. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Он пояснил, что каждое правительство в праве самостоятельно определять свою политику, напомнив также о соглашениях по безопасности с Киевом.
«Всего неделю назад, на саммите НАТО свыше 20 стран объявили о согласовании и подписании соглашений по безопасности с Украиной, рассчитанных на 10 лет», - заключил Блинкен.
Ранее кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что кандидат в главы государства Дональд Трамп начнет переговоры о мире с РФ и Украиной в случае победы на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru