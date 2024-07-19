В Финляндии завили о нарушении границы с РФ моторной лодкой

Он пояснил, что каждое правительство в праве самостоятельно определять свою политику, напомнив также о соглашениях по безопасности с Киевом.

«Всего неделю назад, на саммите НАТО свыше 20 стран объявили о согласовании и подписании соглашений по безопасности с Украиной, рассчитанных на 10 лет», - заключил Блинкен.

Ранее кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что кандидат в главы государства Дональд Трамп начнет переговоры о мире с РФ и Украиной в случае победы на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

