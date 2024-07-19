Трамп: Россия решилась на СВО, увидев слабость администрации Байдена

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине из-за того, что увидела слабость администрации президента США Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на национальном съезде Республиканской партии.

Трамп подчеркнул, что люди в администрации Байдена показали, что они некомпетентны.