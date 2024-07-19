Трамп: Россия решилась на СВО, увидев слабость администрации Байдена
Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине из-за того, что увидела слабость администрации президента США Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на национальном съезде Республиканской партии.
Трамп подчеркнул, что люди в администрации Байдена показали, что они некомпетентны.
Политик также заявил, что считает вывод американских войск из Афганистана катастрофическими и назвал это одной из предпосылок для начала СВО. По его словам, Россия, увидев этот провал США, решилась на проведение спецоперации на Украине. Он также назвал вывод американских войск из Афганистана самым большим унижением для страны.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай «боялись» его, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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