В Финляндии считают, что полный запрет турвиз россиянам возможен
14 сентября 202221:18
В МИД Финляндии считают, что полный запрет туристических виз россиянам возможен. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить выдачу турвиз российским гражданам. После этого вопрос об ограничении въезда для россиян в зону Шенгена подняли в ЕС. По итогам встречи глав МИД стран ЕС в августе было решено отменить с РФ упрощенный визовый режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru