В Финляндии рассказали о желании Горбачёва отдать Карелию

СССР при Михаиле Горбачёве мог начать переговоры о передаче Карелии Финляндии, заявил бывший дипломат и бывший эксперт финского МИД Юкка Сеппинен в своей новой книге. По его словам, Финляндия имела шансы получить этот регион с конца 1980-х по начало 1990-х годов. Тогда ЦК КПСС согласился на независимость прибалтийских республик, и якобы по тому же принципу обсуждалось возможность передачи Карелии финнам, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал iltalehti.fi.

«Врёт несусветно!»: Шушкевич пристыдил заговорившего о путчистах Горбачёва

По версии Сеппинена, Советский Союз таким образом хотел избавиться от Выборга, поскольку не имел ресурсов на его восстановление. Однако передача Карелии сорвалась в том числе из-за позиции президента Финляндии Койвисто, который опасался конкуренции между Выборгом и Западной Финляндией, пишет Сеппинен.

Ранее в финской прессе была информация о существовании плана по продаже Карелии финнам за $15 миллиардов. В прошлом году её опровергли первый глава МИД России Андрей Козырев и экс-госсекретарь при президенте Ельцине Геннадий Бурбулис.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ФинляндияКарелияМихаил ГорбачевСССР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры