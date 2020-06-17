В Финляндии рассказали о желании Горбачёва отдать Карелию
СССР при Михаиле Горбачёве мог начать переговоры о передаче Карелии Финляндии, заявил бывший дипломат и бывший эксперт финского МИД Юкка Сеппинен в своей новой книге. По его словам, Финляндия имела шансы получить этот регион с конца 1980-х по начало 1990-х годов. Тогда ЦК КПСС согласился на независимость прибалтийских республик, и якобы по тому же принципу обсуждалось возможность передачи Карелии финнам, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал iltalehti.fi.
По версии Сеппинена, Советский Союз таким образом хотел избавиться от Выборга, поскольку не имел ресурсов на его восстановление. Однако передача Карелии сорвалась в том числе из-за позиции президента Финляндии Койвисто, который опасался конкуренции между Выборгом и Западной Финляндией, пишет Сеппинен.
Ранее в финской прессе была информация о существовании плана по продаже Карелии финнам за $15 миллиардов. В прошлом году её опровергли первый глава МИД России Андрей Козырев и экс-госсекретарь при президенте Ельцине Геннадий Бурбулис.
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