В Финляндии рассказали о желании Горбачёва отдать Карелию

По версии Сеппинена, Советский Союз таким образом хотел избавиться от Выборга, поскольку не имел ресурсов на его восстановление. Однако передача Карелии сорвалась в том числе из-за позиции президента Финляндии Койвисто, который опасался конкуренции между Выборгом и Западной Финляндией, пишет Сеппинен.

Ранее в финской прессе была информация о существовании плана по продаже Карелии финнам за $15 миллиардов. В прошлом году её опровергли первый глава МИД России Андрей Козырев и экс-госсекретарь при президенте Ельцине Геннадий Бурбулис.

