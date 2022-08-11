В Финляндии предложили приостановить стройку ж/д путей в сторону РФ
11 августа 202222:19
В Финляндии предложили приостановить стройку железнодорожных путей в направлении РФ на востоке страны. Такое предложение сделал министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари, передает ТАСС.
По словам политика, строительство должно быть заморожено в связи с военной операцией РФ на территории Украины.
Проект железной дороги предполагает финансирование в размере нескольких миллиардов. Одной из его целей было развитие туризма и торговли с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru