В Финляндии предложили приостановить стройку ж/д путей в сторону РФ

В Финляндии предложили приостановить стройку железнодорожных путей в направлении РФ на востоке страны. Такое предложение сделал министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари, передает ТАСС.

Финляндия не намерена прекращать выдачу турвиз россиянам

По словам политика, строительство должно быть заморожено в связи с военной операцией РФ на территории Украины.

Проект железной дороги предполагает финансирование в размере нескольких миллиардов. Одной из его целей было развитие туризма и торговли с Россией.

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