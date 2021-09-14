В ФБР заявили, что не видят помощи РФ в борьбе с киберпреступлениями
В ФБР заявили, что не видят помощи со стороны России в борьбе с преступлениями, совершаемыми хакерами, передает «Интерфакс».
По словам замглавы ФБР Пола Аббате, свидетельств о том, что РФ принимает каки-то шаги в этом направлении нет. Он отметил, что США просили помощи в отношении киберпреступников, находящихся на территории РФ.
Ранее в США отметили, что подозревают участие русских хакеров в ряде крупных кибервымогательств, хотя подчеркнули, что в этом не принимали участие власти РФ. Белый дом также призывал Кремль предпринять действия против злоумышленников.
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