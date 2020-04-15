В Евросоюзе определили три критерия для смягчения карантина

Властям входящих в Евросоюз стран в борьбе с коронавирусом следует придерживаться баланса между интересами экономики и здоровьем людей, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия представила дорожную карту с рекомендациями при смягчении карантинных мер, пишет РБК.

В документе перечислены три критерия. Так, карантин можно смягчать в том случае, если в стране наблюдается устойчивое снижение темпов заболеваемости. Второе условие — наличие запаса прочности у системы здравоохранения для того, чтобы при необходимости принять новых больных. Третий пункт — запуск повсеместной системы тестирования, которая поможет отслеживать динамику заражений и подавлять новые очаги.

Еврокомиссия рекомендует открывать внешние границы в последнюю очередь. Когда это может произойти, там пока не берутся прогнозировать — предполагается, что не скоро.

