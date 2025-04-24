Источник также уточнил, что европейским властям нужно отговорить США от того, чтобы признавать полуостров частью России в одностороннем порядке.

По данным издания, европейцы отказались поддерживать любые шаги США по признанию Крыма частью России и давить в этом отношении на Украину.

Ранее Трамп заявил, что заявления главы Украины Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским осложняют мирные переговоры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

