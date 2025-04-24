В Европе отказались признавать Крым российским и донесли это до команды Трампа
Высокопоставленные европейские лица донесли до президента США Дональда Трампа, что Европа не сможет признать Крым российским, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников.
Источник также уточнил, что европейским властям нужно отговорить США от того, чтобы признавать полуостров частью России в одностороннем порядке.
По данным издания, европейцы отказались поддерживать любые шаги США по признанию Крыма частью России и давить в этом отношении на Украину.
Ранее Трамп заявил, что заявления главы Украины Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским осложняют мирные переговоры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru