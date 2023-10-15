В Европарламенте заявили о невозможности Молдавии вступить в ЕС без Украины
Депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины. Свое мнение политик высказал в эфире радиостанции Moldova.
Законодатель отметил, что процесс вступления Молдавии в Евросоюз увязан с потенциальным членством Украины. Ускорить евроинтеграцию в настоящий момент не представляется возможным, констатировал парламентарий.
«Если мы посмотрим на случай Румынии или других государств, то увидим, что обычно это длится около 10 лет» - уточнил он.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе планируют начать до конца 2023 года переговоры о присоединении Молдавии, передает «Радиоточка НСН».
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