В Европарламенте заявили о невозможности Молдавии вступить в ЕС без Украины

Депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины. Свое мнение политик высказал в эфире радиостанции Moldova.

«Хоронят мечту!»: В Молдавии готовятся к краху и объединению с Румынией

Законодатель отметил, что процесс вступления Молдавии в Евросоюз увязан с потенциальным членством Украины. Ускорить евроинтеграцию в настоящий момент не представляется возможным, констатировал парламентарий.

«Если мы посмотрим на случай Румынии или других государств, то увидим, что обычно это длится около 10 лет» - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе планируют начать до конца 2023 года переговоры о присоединении Молдавии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры