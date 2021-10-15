Талибы подтвердили своё участие во встрече по Афганистану в Москве

Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Альханафи Вардак в своём Twitter заявил, что представители радикалов приедут в Москву 20 октября.

По его словам, высокопоставленная делегация «Исламского эмирата Афганистан» посетит Москву с официальным визитом по приглашению российского руководства».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация талибов приедет в Россию для участия в консультациях по Афганистану в московском формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Владимир Путин не планирует встречаться с представителями радикалов.

