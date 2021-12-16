В Европарламенте призвали готовиться к введению новых санкций против России

В Европейском парламенте на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на Украине. В ней содержится призыв к ЕС подготовиться к возможному введению санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, в резолюции евродепутаты призвали также главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России.