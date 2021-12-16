В Европарламенте призвали готовиться к введению новых санкций против России
В Европейском парламенте на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на Украине. В ней содержится призыв к ЕС подготовиться к возможному введению санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, в резолюции евродепутаты призвали также главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России.
Как отмечается в документе, Совет Евросоюза должен действовать в вопросе введения новых ограничительных мер, налагаемых на Москву, в тесной координации с Вашингтоном, странами НАТО и другими партнёрами.
Ранее ЕС подготовил единую позицию в отношении России «на случай агрессии против Украины».
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