В Европарламенте призвали готовиться к введению новых санкций против России

В Европейском парламенте на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на Украине. В ней содержится призыв к ЕС подготовиться к возможному введению санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, в резолюции евродепутаты призвали также главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России.

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Как отмечается в документе, Совет Евросоюза должен действовать в вопросе введения новых ограничительных мер, налагаемых на Москву, в тесной координации с Вашингтоном, странами НАТО и другими партнёрами.

Ранее ЕС подготовил единую позицию в отношении России «на случай агрессии против Украины».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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