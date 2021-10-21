В Европарламенте предупредили о возможном выходе Польши из ЕС

Как отметил Вебер, на саммите ЕС, который пройдет 21-22 октября, необходимо будет найти компромисс в правовом споре между Польшей и сообществом.

«Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета», — цитирует политика ТАСС.

Вебер добавил, что существует риск «вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход» в случае, если не решится вопрос верховенства закона и действия норм европейского права.

Ранее Конституционный суд Польши подтвердил, что норма о приоритете европейского права не соответствует конституции республики. Решение Варшавы вызвало волну критики со стороны ЕС. В Еврокомиссии пообещали задействовать «все доступные средства», чтобы обеспечить верховенство европейского права в Польше, отмечает РИА ФАН.

