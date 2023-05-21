В Европарламенте назвали сроки вступления Молдавии в ЕС

Молдавия сможет стать членом ЕС в ближайшие годы, заявил на митинге в Кишиневе депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. Об этом пишет РИА Новости.

Санду обвинила Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии

Республика войдет в состав Евросоюза до 2030 года, считает депутат. Он назвал этот срок реалистичным.

Мурешан заявил, что процесс интеграции Молдавии в ЕС начался. Стране предстоит еще много сделать, отметил политик.

«Реализация реформ внутри страны идет хорошо», - добавил он.

Президент республики Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1 пообещала выполнить все условия для членства в Евросоюзе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Майя СандуЕвросоюзМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры