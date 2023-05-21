В Европарламенте назвали сроки вступления Молдавии в ЕС
Молдавия сможет стать членом ЕС в ближайшие годы, заявил на митинге в Кишиневе депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. Об этом пишет РИА Новости.
Республика войдет в состав Евросоюза до 2030 года, считает депутат. Он назвал этот срок реалистичным.
Мурешан заявил, что процесс интеграции Молдавии в ЕС начался. Стране предстоит еще много сделать, отметил политик.
«Реализация реформ внутри страны идет хорошо», - добавил он.
Президент республики Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1 пообещала выполнить все условия для членства в Евросоюзе, передает «Радиоточка НСН».
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