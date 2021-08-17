В Европарламенте испугались прихода России и Китая в Афганистан

Россия и Китай попытаются заполнить «политический вакуум» в Афганистане. Об этом говорится в совместном заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.

Россия установила рабочие контакты с представителями новой власти в Афганистане

«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», — цитирует документ ТАСС.

Кроме того, в ЕП считают необходимым призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане, отмечает RT.

Принятие совместного заявления от имени всего Европарламента затруднительно, поскольку почти все депутаты ушли в традиционный отпуск, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ЕвропарламентАфганистанКитайРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры