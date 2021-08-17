В Европарламенте испугались прихода России и Китая в Афганистан

«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», — цитирует документ ТАСС.

Кроме того, в ЕП считают необходимым призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане, отмечает RT.

Принятие совместного заявления от имени всего Европарламента затруднительно, поскольку почти все депутаты ушли в традиционный отпуск, отмечает телеканал «360».

