В Еврокомиссии заявили, все страны Евросоюза обязаны исполнять ордера МУС

В интервью турецкому агентству Anadolu он указал, что это касается, в том числе ордеров на арест израильских премьер-министра и экс-министра обороны Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта.

«Все страны, ратифицировавшие Римский статут, в том числе члены Евросоюза, обязаны исполнять выданные МУС ордера на арест», - подчеркнул Стано.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж не намерен исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху, так как «согласно французскому праву» он обладает иммунитетом, сообщает RT.

