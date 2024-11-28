В Еврокомиссии заявили, все страны Евросоюза обязаны исполнять ордера МУС

Все страны Евросоюза должны исполнять ордера Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано

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В интервью турецкому агентству Anadolu он указал, что это касается, в том числе ордеров на арест израильских премьер-министра и экс-министра обороны Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта.

«Все страны, ратифицировавшие Римский статут, в том числе члены Евросоюза, обязаны исполнять выданные МУС ордера на арест», - подчеркнул Стано.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж не намерен исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху, так как «согласно французскому праву» он обладает иммунитетом, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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