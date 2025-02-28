В Еврокомиссии заявили о риске сокращения мирового ВВП на 7% из-за пошлин США
Глобальная фрагментация с перспективой сокращения мирового ВВП на 7%. К этому приведут новые пошлины, которые вводит в отношении ряда стран администрация американского президента Дональда Трампа, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, сообщает El Mundo.
По его словам, такое сокращение мирового ВВП эквивалентно исчезновению совокупного ВВП Германии и Франции.
Домбровскис подчеркнул, что введение новых необоснованных пошлин несет опасность как для Евросоюза, так и для США.
Ранее Ford объяснил грядущее падение прибыли политикой Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru