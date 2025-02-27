СМИ: ЕС ответит на введение Трампом пошлин на товары

Европейский союз ответит на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из ЕС, сообщает Reuters.

Трамп: Политика взаимных пошлин позволит США вернуть экономическую мощь

По словам источника агентства, Евросоюз отреагирует «твердо и немедленно» на новые пошлины. Отмечается, что ЕС является крупнейшим в мире свободным рынком, и это благо для Вашингтона.

Ранее Трамп анонсировал введение 25% пошлин на товары из ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзДональд ТрампПошлиныСША

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