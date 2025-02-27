СМИ: ЕС ответит на введение Трампом пошлин на товары
27 февраля 202502:34
Европейский союз ответит на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из ЕС, сообщает Reuters.
По словам источника агентства, Евросоюз отреагирует «твердо и немедленно» на новые пошлины. Отмечается, что ЕС является крупнейшим в мире свободным рынком, и это благо для Вашингтона.
Ранее Трамп анонсировал введение 25% пошлин на товары из ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru