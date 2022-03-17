В Эстонии заканчиваются деньги для беженцев из Украины
Глава министерства социальных дел Эстонии Сигне Рийсало заявил, что в стране заканчиваются деньги, направленные на размещение украинских беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рийсало, выделенные из госбюджета на эти цели 1,3 млн евро «вот-вот закончатся».
Согласно данным властей, в Эстонию прибыло более 23 тысяч украинцев.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После начала операции страну покинули более 3 млн человек.
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